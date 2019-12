Al Drama di Modena domenica “Tre stanze – I sovversivi” di Garbuggino e Ventriglia

Sarà per la prima volta a Modena la compagnia Garbuggino/Ventriglia fondata una ventina d’anni fa da Silvia Garbuggino e Gaetano Ventriglia che in questi anni ha dato corpo alle parole di Cechov, Dostoevskij, Cervantes e Shakespeare, ricercando in ogni possibile sfumatura testuale la sua propria poetica teatrale.

In Tre stanze – I sovversivi, in programma al teatro Drama di via Buon Pastore il 15 dicembre alle 18, la compagnia fa convivere questi autori come fossero tutt’uno, attraversando 20 anni di lavoro teatrale alla luce del concetto di sovversività.

Nello spettacolo si susseguono come in un sogno Ofelia, Amleto, Raskolnikov e la vecchia usuraria di Delitto e Castigo, e tutti gli esseri che portano avanti con le loro esistenze silenziose l’archetipo del Don Chisciotte nella sua innocenza, nella sua visione aliena, nella capacità di rovesciare la vita attraverso l’ideale.

Lo spettacolo rientra nel programma 2019-20 di La corsa di fuochi, parte del progetto Andante finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena con il contributo di Comune di Modena, Regione Emilia-Romagna e BPER.

Per prenotazioni 059 8722717 / 328 1827323; info@dramateatro.it