Venerdì 20 ultima seduta dell’anno per il Consiglio comunale sassolese

Si svolgerà il prossimo 20 dicembre, a partire dalle ore 20,30 presso la sala consiliare di via Pretorio, l’ultima seduta dell’anno del Consiglio Comunale di Sassuolo, divenuto completamente plastic free grazie a “caraffe” in vetro per la distribuzione dell’acqua dall’apposito dispenser in sostituzione delle bottigliette in plastica.

Saranno 8 i punti all’ordine del giorno di un Consiglio Comunale che, prima dell’inizio, alle ore 20 vedrà la presenza della cantante Martina Debbia per eseguire alcuni brani augurali al Consiglio ed alla città.

Al primo punto del Consiglio verranno discusse le entrate tributarie comunali – aliquote per l’anno 2020. Seguirà l’approvazione delle tariffe 2020 del tributo comunale sui rifiuti (Tari) Al punto numero 3 del Consiglio “Costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2020. Riproposizione dei costi del piano economico finanziario del 2019 nelle more dell’approvazione del piano economico finanziario 2020 da parte di Atersir-Arera.

Seguirà l’approvazione della nota d’aggiornamento al documento unico di programmazione 2020/2022 e, in seguito, l’approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022.

Al punto 6 del Consiglio Comunale sarà in discussione l’approvazione “Società partecipate del Comune di Sassuolo – razionalizzazione periodica anno 2019 ex art. 20 d.lgs. 19/08/2016 n. 175 e relazione sull’attuazione 2018

Al punto 7 le modifiche al regolamento dei mercati settimanali del martedì, del venerdì e stagionale delle domeniche di ottobre.

Chiuderà la seduta l’esame di un odg a firma del consigliere Vittorio Capitani ed altri (Pd) ad oggetto: “Sviluppo ed implementazione di una strategia di forestazione urbana”.