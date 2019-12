Pubblicata la manifestazione d’interesse per progetti di contrasto al gioco d’azzardo patologico

L’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Sassuolo ha promosso la pubblicazione del seguente avviso: “Manifestazione di interesse da parte di APS e ODV per la realizzazione di progetti, rivolti anche alle giovani generazioni, di contrasto al gioco d’azzardo patologico e di promozione del gioco sano”. Termine per la presentazione progetti: 30 dicembre 2019 ore 13,30.

I progetti per i quali può essere richiesta l’assegnazione di un contributo, devono rispondere alle seguenti finalità: sensibilizzazione sui rischi che comporta il ricorso compulsivo e incontrollato al gioco d’azzardo in generale; sensibilizzazione, rivolta in particolare ai giovani e ai ragazzi, sulle modalità subdole e accattivanti di marketing presenti nel web per aumentare la dipendenza da video giochi di azzardo on-line; promuovere il gioco sano , con la realizzazione di laboratori di giochi della tradizione, sia da tavolo che di movimento; promuovere sani stili di vita nell’impiego del tempo libero per la promozione del gioco sano anche con la realizzazione di laboratori di manufatti vari o per la realizzazione di prodotti artistici in generale; promuovere sani stili di vita nell’impiego del tempo libero per la promozione del gioco sano anche tramite la realizzazione di laboratori espressivi o teatrali.

E’ possibile formulare fino a due progetti con due distinte ipotesi di costo complessivo da rendicontare e per le quali sarà richiesto contributo al comune di Sassuolo (una ipotesi fino a 3.000 euro; una ipotesi fino a 5.000 euro).

I progetti presentati e finanziati dovranno avere la loro realizzazione nei mesi di gennaio e febbraio 2020.