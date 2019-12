Coffee Band sabato al Piccolo Teatro di Sant’Ilario d’Enza

Sabato 14 dicembre (ore 21.00) Coffee Band in concerto al Piccolo Teatro. L’ensemble diretto dal maestro Fabio Codeluppi presenta “Coffee’s Got Talent”: alcuni giovani allievi della classe di canto della Scuola di Musica “Mario Pagliarini” interpretano le canzoni italiane e internazionali con accompagnamento dal vivo. Come dal 2014, il concerto con la formazione del Corpo Filarmonico è dedicato alla patrona di S.Ilario, Sant’Eulalia (10 dicembre). Ingresso libero. Info: Piccolo Teatro, piazza IV novembre, Sant’Ilario d’Enza (RE) – www.comune.santialriodenza.re.it