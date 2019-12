Schiaccianoci Swing, teatro e musica per bambini, ragazzi e famiglie a Maranello

Un tuffo nelle magiche atmosfere de “Lo Schiaccianoci” con un pizzico di originalità. Con il concerto teatrale per bambini e famiglie “Schiaccianoci Swing” della Compagnia Bottega degli Apocrifi – liberamente ispirato a Hoffmann e a Tchaikovsky – inaugura sabato 14 dicembre alle ore 16 la rassegna di spettacoli pensata per bambini dai 3 ai 12 anni, interessante e divertente anche per gli adulti, ‘Teatro XXS’ dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello, curata da ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna.

La fiaba dello “Schiaccianoci” si trasforma in un’opera dedicata ai più piccoli e viene custodita da musicisti / giocattolo capaci di credere ai sogni fino a farli diventare veri. Alla fine dello spettacolo, nel foyer del teatro, i piccoli spettatori intervenuti avranno la possibilità di gustare una merenda offerta da Maranello Café, uno dei locali convenzionati con l’Auditorium Enzo Ferrari per la stagione di cinema e teatro 2019-2020. Le collaborazioni con il territorio continuano anche con la Libreria Libri sul Comò di Maranello che monterà un banchino in teatro con titoli dedicati alle nuove generazioni, alla fiaba dello Schiaccianoci e al Natale. L’Auditorium Enzo Ferrari, per il Natale 2019, propone la possibilità di regalare teatro, cinema, essai, con la campagna “Regala un’esperienza”, info: 0536 – 943010 – auditoriumferrari@ater.emr.it.