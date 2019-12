“Il Codice Rosso e la sua applicazione” (D’Amore non si muore), a Sassuolo sabato 14 Dicembre alle ore 16, presso la Sala “Falcone e Borsellino” in Via Refice 21/23 (Parco “Albero d’Oro).

Interverranno Filomena Lamberti (Testimone e Vittima di violenza), Stefania Ascari (Deputata M5S), Giuliana Mazzoni (Docente di Pedagogia), Nicoletta Milione (Avvocato), Monica Poletti (Scrittrice).