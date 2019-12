Al via il Corso di escursionismo invernale del Cai

L’escursionismo invernale, quello che si pratica anche con le ciaspole, è una bellissima attività che si sta sviluppando sempre più anche sull’Appennino. Percorrere le montagne d’inverno è entusiasmante, ma è una attività che non va presa sotto gamba. La montagna con la neve, va affrontata con la giusta preparazione e l’attrezzatura adeguata.

Per fornire agli appassionati le nozioni indispensabili, la Scuola di Escursionismo del Cai Reggio Emilia organizza da anni il Corso di escursionismo invernale, giunto alla sua 14ª edizione. Il Corso, che si svolgerà a partire da gennaio 2020 per terminare in marzo, sarà presentato ufficialmente giovedì 12 dicembre 2019 alle 21:00 nella sede del Cai, in via Caduti delle Reggiane a Reggio Emilia (zona Campovolo). Già nella serata del 12 dicembre si accetteranno le iscrizioni.

Il corso è rivolto a tutti coloro che si vogliono avvicinare alla montagna e all’escursionismo invernale; fornisce le conoscenze di base per affrontare l’escursionismo in sicurezza, le tecniche di orientamento e di lettura delle carte topografiche, fino all’elaborazione personale di un itinerario escursionistico. Per informazioni: corsociaspole@caireggioemilia.it, www.caireggioemilia.it.