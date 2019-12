“After Miss Julie” al Comunale di Carpi da venerdì

Lino Guanciale e Gabriella Pession sono i protagonisti di “After Miss Julie”, lo spettacolo in scena al Comunale di Carpi dal 13 al 15 dicembre, nuovo appuntamento della stagione di prosa.

Per la coppia, molto apprezzata dal pubblico televisivo nella recente serie “La porta rossa”, il teatro cittadino si preannuncia “tutto esaurito” nelle tre repliche. Un’occasione per vedere comunque i due attori sarà sabato 14, alle 17:00, nel tradizionale incontro previsto per la rassegna “Artisti da vicino”: una conversazione sull’allestimento, condotta da Sara Gozzi, con la possibilità per il pubblico di fare domande (ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti).

“After Miss Julie” è una libera trasposizione di “La signorina Julie” di August Strindberg (1888) scritta nel 2004 dallo sceneggiatore britannico Patrick Marber: rispetto al capolavoro del drammaturgo svedese, la scena si sposta a Londra nel luglio 1945, la notte della vittoria elettorale laburista.

A sua volta, questa prima messinscena italiana è ambientata a Milano, la notte del 29 aprile 1945, durante i festeggiamenti per la Liberazione, ma al centro dello storia sono sempre i temi dell’originale stindberghiano: i rapporti tra le classi, l’emancipazione femminile e la liberazione sessuale.

Lo spettacolo è prodotto dal “Teatro Franco Parenti” di Milano; traduzione di Marco Maria Casazza, regia di Giampiero Solari.

Venerdì (turno A) e sabato (turno B) sipario alle 21:00, domenica (turno C) alle 16:00.