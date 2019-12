Progetto di Cooperazione Internazionale “Eugheny”: sabato convegno internazionale a Formigine

Sabato 14 dicembre presso il Castello di Formigine, a partire dalle ore 9, si terrà un’importante Convegno Internazionale dedicato al Progetto di Cooperazione Internazionale “Eugheny” che ha come obiettivo la prevenzione del disagio minorile nel territorio della Provincia di Braghin (Bielorussia) una delle aree più contaminate dal disastro nucleare di Chernobyl.

Il Progetto Eugheny è partito nel 2017 su iniziativa dell’Associazione Chernobyl di Maranello, Fiorano, Formigine, ODV e dell’Associazione S. Matteo Onlus di Nichelino (TO) come sviluppo dei Progetti Accoglienza dei bambini di quel territorio in Italia che ha portato solo nel territorio modenese 442 bambini provenienti dai villaggi della Provincia di Braghin, coinvolgendo 250 famiglie nell’accoglienza di questi bambini.

Il Progetto Eugheny nasce dalla esigenza di intervenire in loco per far fronte ad una gravissima situazione sociale che colpisce in particolare i bambini di tante famiglie fragili e a disagio sociale, cercando di prevenire situazioni di abbandono di minori, favorendo la pratica dell’affido e migliorando tutta la rete dei servizi a sostegno dell’infanzia.

Durante il Convegno verranno presentate tutte le azioni messe in campo in questi anni dalle Associazioni proponenti il Progetto in accordo con il Dipartimento Istruzione di Braghin.

Al Convegno sarà presente una delegazione bielorussa di Braghin guidata dalla Responsabile Dott.ssa Galina Vassenovich e dalla Presidente della Fondazione Help di Minsk Tamara Abramchuk.

Il Convegno sarà aperto dai saluti del Sindaco di Formigine Maria Costi a nome di tutti i Sindaci dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico partner del Progetto attraverso il coinvolgimento del Servizio Tutela Minori di Sassuolo con il quale è stata realizzata una parte importante del Progetto che ha visto uno scambio formativo di esperienze tra i Servizi Minori del nostro territorio e quelli della Provincia di Braghin.

Da sottolineare che il Progetto Eugheny ha avuto il sostegno della Regione Emilia-Romagna sul Bando Cooperazione Internazionale 2018 e il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia di Minsk.

Il Convegno è aperto a tutta la cittadinanza e tutti i cittadini sono invitati.

(Paolo Fontana, Presidente Ass. Chernobyl di Maranello, Fiorano, Formigine, ODV)