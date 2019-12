Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 11 dicembre

Cielo sereno o poco nuvoloso ad inizio giornata con possibili deboli gelate sulle aree di aperta pianura. Tendenza ad aumento della nuvolosità a partire dal settore occidentale, dove dalla sera saranno possibili deboli precipitazioni con quota neve in calo fin verso 1000 metri circa su appennino parmense e piacentino. Temperature: minime in diminuzione: valori compresi tra 0 e 1 grado sulla pianura emiliana centro-occidentale, leggermente inferiori allo zero sulle aree rurali, e 1-2 gradi sulla fascia costiera. Massime in calo, più consistente sull’Emilia: valori attorno a 5/6°C sulla pianura centro-occidentale, tra 6°C e 8°C sul settore costiero. Venti: deboli di direzione variabile. Mare: molto mosso con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso in serata.

(Arpae)