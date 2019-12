Laboratori invernali di Legambiente Reggio Emilia

In occasione delle festività natalizie Legambiente organizza i laboratori natalizi per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni, nella sede di Via Mazzacurati a Reggio Emilia. L’obiettivo è quello di promuovere attività creative ed educative con l’utilizzo di materiali prevalentemente di recupero, per sensibilizzare ai principi di rivalorizzazione e del riutilizzo a partire dai più giovani. L’iniziativa si terrà nei giorni di venerdì 27 lunedì 30 e martedì 31 dicembre e giovedì 2 e venerdì 3 gennaio dalle 9 alle 12, con la possibilità di partecipazione a una o più giornate, l’accoglienza è prevista dalle ore 8:00.

«Ormai da anni offriamo questo servizio alle famiglie di Reggio e provincia – spiega Irene Macias Pavon responsabile dei laboratori – è nata da un esigenza della cittadinanza poiché nei giorni di festa, dove le scuole sono chiuse, le famiglie si trovano in difficoltà nella gestione dei bambini: abbiamo così pensato di coniugare la nostra esperienza di educazione ambientale con questa necessità, cercando di recuperare dei materiali per crare nuovi oggetti».

La merenda verrà offerta a metà mattinata ed è inclusa nel costo dell’iscrizione: 10 euro per singolo incontro. Saranno giornate dedicate alla sperimentazione e al divertimento, con attività volte a promuovere il valore del riutilizzo degli oggetti e delle risorse. Ci aspettiamo una buona partecipazione e di riuscire a promuovere i principi di tutela e valorizzazione dell’ambiente locale e globale che da sempre caratterizzano l’Associazione.

Per informazioni ed iscrizioni inviare una mail a segreteria@legambientereggioemilia.it o chiamare allo 0522 431166 dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì.