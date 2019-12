Bologna: la prima linea del tram sarà finanziata per 509 milioni di euro

Una buona notizia sul fronte della mobilità sostenibile, una buona notizia per Bologna: la prima linea del tram sarà finanziata dal governo con 509 milioni di euro, la totalità della cifra richiesta dal Comune. “Un traguardo – dichiara il Sindaco Virginio Merola – che premia il nostro lavoro e le scelte infrastrutturali di Bologna, la prima città metropolitana italiana ad avere varato il Piano urbano per la mobilità sostenibile. Il progetto del tram, che segnerà la grande svolta della mobilità bolognese, può dunque partire. Grazie all’impegno di questa amministrazione, la nostra città avrà un’infrastruttura ecologica, funzionale, tecnologicamente molto avanzata e perfettamente compatibile con il contesto urbano e storico. Il tram sarà la chiave di un diverso modo di muoversi, vicino alle esigenze delle persone e rispettoso dell’ambiente: un decisivo passo in avanti per la qualità della vita a Bologna e per il Paese, che qui ha il suo principale snodo infrastrutturale”.