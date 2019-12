16° Trofeo Città di Riccione: Maranello nuoto al Record europeo

In occasione del trofeo master organizzato nella vasca che ospita i tricolori di nuoto, si sono ritrovati come ai bei tempi gli “ex giovani di belle speranze” modenesi. La rimpatriata che li ha visti gareggiare sotto i colori di Maranello nuoto, ha visto sabato mattina Enrico Cardinale, Davide Sitti Boarini, Manuel Vincenzi e Alessandro Cuoghi stabilire il record italiano della cat. M100-119 della 4×200 stile libero chiusa in 7’59”39. Se questo tempo li ha visti fallire il limite europeo di 3/10, il primato continentale è stato infranto nel pomeriggio in occasione della 4×100 stile libero chiusa in 3’33.29 da Slobic, Vincenzi, Cuoghi e Cardinale (foto).