Il “Piano Neve” del Comune di Sassuolo attivo sino all’aprile 2020

E’ attivo e lo sarà fino al prossimo 15 aprile 2020, a Sassuolo il “Piano Neve” per la stagione invernale 2019-2020, un piano che ricalca quello dello scorso anno ma con l’introduzione di una novità: un localizzatore Gps che permetterà ad ogni cittadino di verificare la posizione dei mezzi spalaneve in tempo reale.

Entrando nell’apposita sezione del sito internet istituzionale, o direttamente collegandosi al link https://sassuolo.serviziogps.com/, infatti, apparirà la cartina di Sassuolo. Cliccando sulla propria strada, il cittadino potrà verificare il passaggio dello spalaneve in tempo reale, quanto manca al suo arrivo o da quanto tempo è passato.

I mezzi a disposizione per la stagione invernale sono: 22 mezzi spartineve per le 20 zone di intervento, 2 mezzi spartineve d’emergenza; 6 mezzi spargisale dedicati alla viabilità principale e ai cosiddetti “punti critici” ; 1 squadra composta da: 1 terna, 1 bobcat e 1 persona a terra, per la pulizia dei principali parcheggi pubblici; 1 squadra composta da: 1 pala per carico neve, 3 camion, per la rimozione della neve dalle piazze del mercato e per la rimozione della neve da spazi dedicati ad eventuali manifestazioni/eventi; 2 squadre composte da almeno 3 operatori forniti di pala, sacchi di sale, turbina più un bocat, garantiranno la pulizia agli accessi dei plessi scolastici. La squadra operai di Sgp, composta complessivamente da 6 unità ed attrezzata con 2 turbine, 1 terna e mezzi d’opera per la salatura manuale sarà di supporto per gli edifici di pubblica utilità.

Per quanto riguarda la viabilità, come anticipato, sono state individuate 20 zone di intervento in cui verrà suddiviso il territorio comunale con le priorità da eseguirsi in ogni singola zona. Le priorità assolute per l’abitato di Sassuolo sono le strade principali:

Circonvallazione: anello delle Circonvallazioni Nord Est Sud Ovest, Via Palestro, Via Ancora, Via Henri Dunant, Asse Via vittime XI Settembre 2001 – Via Verrazzano;

Via Pedemontana (dal confine con il comune di Fiorano Modenese fino al tratto provinciale (asse sovrappasso via Ancora); Via Ancora tratto di competenza del Comune di Sassuolo;

Asse Via Radici in Piano (dall’intersezione con Via dell’Artigianato fino alla stazione dei treni per Modena) Via Radici in Monte (dalla stazione per Reggio Emilia fino al confine con Casalgrande: metà ponte vecchio sul secchia; Via Emilia Romagna; Via Regina Pacis (da via Radici in Monte al torrente Fossa); Viale della Pace tratto da Circonvallazione fino all’incrocio con Viale Mascagni; Via Rometta (da largo Verona a via Giordano); Via Indipendenza; Via Montanara; Via Cavallotti; Asse Via Marini Via Mascagni Via S. Prospero Largo Verona Via Gorizia Via Fanti e Via Filzi; Asse Via Mazzini dal centro fino via F.lli Bandiera – via Adda; Asse Via Braida Via Po e Via San Francesco e Via Stazione Via Marconi fino a Via Radici in Piano Via Brigata Folgore Via Divisione Acqui; Via Salvarola fino all’accesso di Casa Serena; Via Montegibbio (fino al confine di competenza con la Provincia).

Per quanto riguarda l’abitato di San Michele, invece, le priorità d’intervento riguardano: Via San Michele (fino al confine di competenza con la Provincia); Via San Michele tratto del centro abitato di San Michele; Viale Socche (San Michele);

Servizi indispensabili da garantire

Durante le nevicate dovrà essere garantita l’accessibilità agli edifici pubblici, con particolare priorità per la viabilità di accesso e recesso Ospedale Civile di Sassuolo, alle sedi dei servizi del Comune dei Sassuolo, dell’ A.U.S.L., dei Carabinieri, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco ed ai plessi scolastici e in dettaglio: Accesso a Casa Serena; Distaccamento comando VVF;Accesso ed area di sosta antistante alla sede Croce Rossa;

Accesso Caserma dei Carabinieri e relativa rampa di accesso alle autorimesse interrate; Commissariato di Polizia e relativa rampa di accesso alle autorimesse interrate; Accesso AVAP; Scuole e nidi d’infanzia; Accesso Polo scolastico; Uffici Comunali di via Fenuzzi, via Del Pretorio e Via Rocca; Ex Monari, Viale Muratori cortile interno.

Punti critici

Nell’ambito del territorio comunale si sono individuati i sotto elencati “punti critici” da monitorare durante lo svolgimento dei servizi di spalatura e salatura. Detti “punti critici” potrebbero richiedere l’intervento puntuale con spargimento di sale antigelo ed una puntuale e continua spalatura della neve vista l’importanza dei punti in elenco. Pedemontana dal confine con il comune di Fiorano Modenese a confine con provincia di Reggio Emilia (ponte su Via Ancora); Cavalca – ferrovia di Via Verrazzano; Sottopasso e sovrappasso di Braida; Sottopasso Panorama e rampe; Rotonda e strade di accesso all’Ospedale Civile di Sassuolo (le aree interne competono direttamente all’Azienda Ospedaliera); Circonvallazione sud-est e sud in prossimità degli incroci; Rampe sottopasso Via Ancora ( in prossimità del comparto W); Sottopasso di Via Ancora sotto alla Pedemontana; Sottopasso di Via Ancora sotto la ferrovia Sassuolo Reggio Emilia; Rotonda della circonvallazione sud all’incrocio con Via Nievo; Rotonda della circonvallazione sud all’incrocio con Via Montanara; Via Boccaccio strada in salita che consente l’accesso alla scuola; Via Rometta da Via Circonvallazione direzione sud; Via Frescobaldi; Via Mercadante e tratto di Via Giacobazzi da Via Montanara a Via Mercadante per consentire l’accesso alla scuola; Via Ravetta.

Strade collinari

Nell’ambito del territorio comunale si sono individuate le sotto elencate “strade collinari” da monitorare durante lo svolgimento dei servizi di spalatura e salatura. Dette “strade collinari” potrebbero richiedere l’intervento specifico con spargimento di sale antigelo ed una puntuale e continua spalatura della neve data la pendenza e conseguente pericolosità dei tratti in elenco. Via Vallurbana tratto di competenza Comunale; Strada per Casara; Strada per Bagole; Via Salvarola; Via Casa Buccelli; Via Montegibbio tratto di competenza Comunale; Via Tirassegno; Via Sarsa; Via Vandelli; Via del Poggiolo; Via Per Gozzano; Via Cà del Chierico; Parcheggio del Castello di Montegibbio; Via per il Castello; Via Della Rovina; Via Ominano; Via Casa Pifferi; Via Casa Saltini; Via Casa Caselli;

Pulizia Parcheggi

Gli interventi di pulizia dei principali parcheggi saranno garanti da n. 1 squadra specificatamente individuata, composta da: n. 1 terna n. 1 bob – cat e n. 1 persona a terra, per garantire l’immediata spalatura della neve ed il contestuale utilizzo da parte della cittadinanza.

Pulizia piazze e strade in concomitanza con mercati, manifestazioni/eventi

Per consentire lo svolgimento del mercato cittadino del martedì e venerdì mattina, si provvederà entro le ore 7.00 alla rimozione della neve presente, mediante carico e trasporto della stessa in apposita area di stoccaggio e, successiva salatura di: Piazza Garibaldi; Piazza Martiri Partigiani; Piazza della Libertà; Via Crispi; Via Cesare Battisti; Viale S. Giorgio. Qualora in concomitanza con eventi nevosi o la presenza di ghiaccio fossero previste in altre piazze o strade eventi o manifestazioni si procederà, previo confronto con l’amministrazione comunale, alla rimozione della neve ed alla successiva salatura, come sopra descritto.

Edifici

Per consentire l’accesso di mezzi e persone agli edifici comunali, con particolare riguardo agi edifici scolastici di proprietà comunale: asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado ; presenti sul territorio comunale, si sono individuate n. 2 squadre d’intervento composte da almeno 3 operatori forniti di pale, sale, turbina e/o pala gommata montata su motocoltivatore, pala gommata tipo bob – cat.

Dette squadre dovranno prioritariamente procedere, entro le ore 7,30 del mattino, alla spalatura della neve ed alla contestuale salatura dei percorsi di accesso delle scuole, così come indicato nelle planimetrie allegate.

Successivamente procederanno alla spalatura e salatura dei percorsi di accesso presso gli altri immobili comunali. Ad integrazione del servizio di spalatura presso gli edifici, opererà la Squadra Operai di S.G.P. dotata di n. 2 turbine e n. 1 terna oltre a sale in sacchi per la salatura puntuale. La Squadra Operai, coordinata dai referenti tecnici, procederà all’esecuzione d’interventi puntuali a seconda delle criticità di volta in volta riscontrate. La spalatura dei percorsi di accesso per mezzi deputati alla consegna dei pasti presso le strutture scolastiche sarà garantito dalla fornitrice del servizio di refezione scolastica.

Saranno quattro le fasi di “allerta” che attiveranno i servizi

Fase di preallerta – verde: Scatta quando pervengono dagli enti preposti previsioni meteorologiche riferite alle successive 24 – 48 ore indicanti elevate probabilità di nevicate o gelate Allerta via SMS o mediante telefonata ai Referenti per ogni singola Zona d’intervento sulla rete viaria ed al Referente del Servizio di spalatura sugli edifici pubblici.

Fase di attenzione – giallo: Scatta quando pervengono dagli enti preposti previsioni di nevicate e/o gelate nelle 6 – 12 ore successive. Allerta via SMS o mediante telefonata ai Referenti per ogni singola Zona d’intervento sulla rete viaria ed al Referente del Servizio di spalatura sugli edifici pubblici.

Fase di preallarme – arancione: scatta in presenza di nevicate o gelate deboli o moderate; in tale situazione viene allertata anche la Polizia Municipale. Allerta via SMS o mediante telefonata ai Referenti per ogni singola Zona d’intervento sulla rete viaria ed al Referente del Servizio di spalatura sugli edifici pubblici.

Fase di allarme e/o emergenza –rosso: Scatta in presenza di nevicate forti e abbondanti e/o gelate eccezionali che possono fortemente compromettere la circolazione stradale; il Sindaco/Assessore P.C./l’amministratore unico di S.G.P. S.r.l. dispongono i necessari interventi straordinari. Si precisa inoltre che i responsabili della coordinamento del “Piano Neve” sono autorizzati a distogliere mezzi e personale dalla viabilità ordinaria per perseguire gli obbiettivi prioritari del piano stesso.