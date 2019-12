Anche quest’anno la Provincia di Modena ha ottenuto la certificazione di qualità ai sensi della normativa Iso 9001

Dal 2002, ogni tre anni, i tecnici di un ente verificatore effettuano una visita di sorveglianza per il rinnovo della certificazione e ogni anno si svolgono i controlli per il suo mantenimento come avvenuto nelle due visite ispettive, lo scorso 29 novembre e 3 dicembre che hanno fornito un esito positivo.

Per il presidente della Provincia Gian Domenico Tomei «possedere la certificazione Iso 9001 dimostra che l’ente rispetta le regole del Sistema qualità nell’azione amministrativa, riducendo al minimo le inefficienze, ed è in grado di raggiungere significativi miglioramenti in termini di performance e soddisfazione del cittadino».

Va inoltre considerato che la certificazione determina un risparmio economico per l’ente, infatti «nell’Area Lavori pubblici, la certificazione offre la possibilità di svolgere la verifica dei progetti per lavori fino a cinque milioni di euro, utilizzando personale tecnico interno, senza dover ricorrere ad incarichi esterni. Questo consente un risparmio sui costi e una riduzione sulle tempistiche».

Per Tomei, infine «lavorare secondo gli standard del sistema qualità, da quasi vent’anni, significa cercare sempre di migliorarsi, perché fare le cose non basta, occorre farle bene e con professionalità».

Attualmente sono certificati l’Urp, la segreteria generale, l’ufficio del Difensore civico, il corpo di Polizia provinciale, il Servizio Sistemi informativi e telematica, l’unità operativa Archivio e tutta l’Area Lavori pubblici che comprende: i lavori speciali e la manutenzione edilizia, la programmazione scolastica, il patrimonio, l’ufficio avvocatura unico, i lavori speciali e la manutenzione opere pubbliche, tra cui il servizio geologico, i contratti, gli espropri, l’economato, le concessioni, e il servizio amministrativo lavori pubblici.