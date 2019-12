Pneumatici invernali, da lunedì 9/12 controlli della Municipale

Da lunedì 9 dicembre la Polizia Municipale di Modena avvierà una nuova campagna per la sicurezza stradale intensificando i controlli sui veicoli per verificare, in particolare, l’utilizzo di gomme invernali o catene a bordo.

Dal 15 novembre, infatti, automobili e mezzi pesanti hanno l’obbligo di circolare con pneumatici da neve o avendo a bordo catene compatibili con gli pneumatici installati sul veicolo, come prevede un’ordinanza del Comune di Modena secondo quanto stabilito dalla direttiva del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’obbligo, dettato da ragioni di sicurezza stradale, sussiste anche se non vi sono precipitazioni nevose ed è valido per tutti i veicoli a motore, esclusi ciclomotori a due ruote e motocicli che possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada o di fenomeni nevosi in atto.

In considerazione dell’irrigidirsi delle condizioni climatiche, ricordando che pioggia e basse temperature rendono il fondo stradale più scivoloso e alla guida occorre pertanto massima prudenza, da lunedì 9 a martedì 17 dicembre la Polizia Municipale di Modena intensificherà i controlli mirati al rispetto dell’obbligo degli pneumatici invernali. Per i trasgressori è prevista una sanzione di 42 euro.

I controlli su strada verranno eseguito da pattuglie delle unità territoriali e del pronto intervento dislocate in varie zone della città in modo da presidiare tutto il territorio comunale.