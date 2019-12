Nuvolosità variabile con addensamenti sui rilievi e schiarite nelle zone di pianura. Possibilità di qualche debole precipitazione sul crinale appenninico. Temperature: minime in lieve aumento comprese tra 3 e 6 gradi; massime stazionarie o in lieve aumento comprese tra 8 e 11 gradi. Venti: deboli; di direzione variabile sulla pianura, in prevalenza sud-occidentali sui rilievi. Mare: poco mosso. (Arpae)