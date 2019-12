Il calendario 2020 di “Per Vincere Domani”

“Prenditi cura di te, 2000venti Per Vincere Domani”: è il calendario che l’Associazione Per Vincere Domani Onlus pone in vendita, per il periodo natalizio, presso il Day Hospital Oncologico all’Ospedale di Sassuolo.

Scopo del calendario, i cui proventi verranno utilizzati per i tanti progetti e le tante attività messe in campo dall’associazione, è condividere l’attività con tutta la comunità ricordando i progetti in essere ed informando la cittadinanza.

“Per Vincere Domani – afferma l’Assessore all’Associazionismo del Comune di Sassuolo Angela Ruini – è un’associazione più che mai attiva e partecipe sul territorio sassolese. L’enorme lavoro che i volontari fanno, per accompagnare i malati oncologici attraverso le fasi della malattia e della cura, è solamente la punta di un iceberg fatto di un percorso sempre condiviso con l’Amministrazione Comunale e che ha portato un enorme beneficio alla nostra città”.

Ogni pagina del calendario, realizzato da Massimo Gherardini, con Giulia Ferrari consulente d’immagine, Federica Pigozzi ed Elisa Berselli per il trucco, Roberta Pietrosemoli e Lucia Daviddi per le acconciature, lancia un messaggio di sani stili di vita e soprattutto di speranza e coraggio.

Il calendario è disponibile, tutti i giorni, presso la sede di Per Vincere Domani, al Day Hospital Oncologico dell’Ospedale di Sassuolo.