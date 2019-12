Quattro persone denunciate a Carpi dagli agenti della Polizia Locale

Due denunce per lesioni stradali gravi, una per guida in stato di ebbrezza, un’altra denuncia nei confronti di una persona fuggita dopo un incidente stradale, una sanzione per questua molesta, con ordine di allontanamento: sono alcune delle attività svolte dalla Polizia Locale sul territorio comunale, nella settimana dal 25 novembre al 1° dicembre.

Le quattro informative all’autorità giudiziaria sono frutto dell’attività di polizia stradale, che ha visto impegnate 49 auto-pattuglie, ed è consistita – oltre al consueto il presidio nelle aree regolamentate del Centro storico – in 24 posti di controllo viabili, con 201 veicoli controllati e 14 incidenti rilevati. Nel caso di guida in stato di ebbrezza, il conducente presentava un tasso alcolemico oltre il doppio del limite consentito. Sul fronte antigrado, nella settimana in questione sono state impegnate otto pattuglie, composte da due agenti in borghese e, nel caso, su auto-civetta. Sono stati svolti due controlli di prevenzione verso parcheggiatori abusivi, cinque servizi di prevenzione in aree verdi, tre servizi di osservazione contro il furto di biciclette, due servizi contro le questue moleste (che hanno portato appunto alla sanzione di un cittadino straniero con emissione di ordine di allontanamento), cinque servizi di prevenzione nelle aree mercatale e centro storico, sei servizi di prevenzione dello spaccio di stupefacenti.

Infine, sei agenti e un ufficiale sono stati impegnati domenica scorsa, allo stadio “Cabassi”, in occasione della partita di calcio Carpi-Triestina.