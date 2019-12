Natale, il paese si illumina a festa

Un programma ricco di iniziative quello organizzato quest’anno a Maranello per le festività natalizie. Il Comune e il Consorzio Maranello Terra del Mito, con la collaborazione delle attività commerciali, propongono un ampio calendario di appuntamenti rivolto a tutta la cittadinanza, che ha preso il via nei giorni scorsi e si protrarrà fino all’Epifania.

Diverse le novità di quest’anno: su tutte, il trenino di Natale, che permetterà a grandi e piccoli di fare tappa in quattro punti della città, in funzione dal 7 dicembre al 6 gennaio con capolinea al Museo Ferrari. Altra novità è il “Magic Globe”, la grande palla allestita il 7 dicembre al Parco Due e l’8 in Piazza Libertà all’interno della quale sarà possibile scattarsi una foto ricordo per immortalare l’atmosfera natalizia. Da alcuni giorni è in funzione in piazza la pista di pattinaggio su ghiaccio, una delle attrazioni preferite da bambini, ragazzi e adulti: rimane aperta fino al 12 gennaio. Per i bambini delle elementari quest’anno viene riproposto anche il Calendario dell’Avvento, il libro gioco in attesa del Natale che, una volta completato, permetterà di ricevere un regalo in occasione della Befana. Tanti gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni: sabato 7 dicembre alla Biblioteca Mabic alle 17 la lettura per bambini con “Le più belle storie di Natale”, alle 15 con partenza dalla biblioteca un concorso-caccia fotografica per le vie cittadine con Anita Bonfiglioli ed Elisabetta Tagliazucchi per immortalare “la bellezza ai tempi di Instagram”, alle 17 allo Spazio Culturale Madonna del Corso l’inaugurazione della mostra “L’arte del presepe” a cura di Franco Lusetti. Sempre sabato 7 alle 11 la Pizzeria La Bufala offre degustazioni gratuite per bambini con le pizze dolci. Domenica 8 giornata di festa in piazza con il mercatino dell’arte, ingegno e dei commercianti, stand delle associazioni, la Festa dell’Albero (distribuzione gratuita di un piccolo albero per ogni bambino nato o adottato dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019), le letterine per Babbo Natale, il concerto alle 16 con i bambini del Coro Parrocchiale, alle 17 l’inaugurazione dei presepi e l’accensione del grande albero di Natale in piazza e nelle frazioni di Gorzano, Torre Maina, Fogliano. In serata all’Auditorium Enzo Ferrari “Natale in Musica”, concerto di corali a cura della Proloco Maranello. Le iniziative proseguiranno sabato 14 in Auditorium con lo spettacolo teatrale “Schiaccianoci Swing” per i bambini, martedì 17 con la lettura per bambini al Mabic, mercoledì 18 in Auditorium con il concerto “The Spirit of Europe Sinfonia d’inverno” con i solisti della European Spirit of Youth Orchestra – Esyo, diretti da Igor Coretti Kuret e Paolo Rumiz in veste di voce narrante, giovedì 19 in Auditorium con il Gospel Experience Choir, spettacolo benefico in favore della Lega Italiana Fibrosi Cistica, domenica 22 alle 17 in Piazzetta Nelson Mandela (Mabic) con la presentazione del cortometraggio “Viaggiatori leggeri” con Ado Hasanovic e i partecipanti al workshop nell’ambito del progetto “Vista sull’Europa”, per concludersi il 31 dicembre in piazza con la grande festa di Capodanno. Il 6 gennaio festa dell’Epifania all’Auditorium Enzo Ferrari con lo spettacolo di burattini per bambini.