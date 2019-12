Castelnuovo Rangone inaugura la nuova cartellonistica turistica

Una “mappa” per scoprire i luoghi più identitari di Castelnuovo e Montale. Sabato 7 dicembre a Castelnuovo Rangone sarà inaugurata la nuova cartellonistica turistica, voluta dall’Amministrazione comunale per accompagnare cittadini e turisti alla scoperta della storia e delle bellezze del territorio castelnovese. L’appuntamento è alle 10 in via Matteotti, angolo via della Conciliazione, e l’inaugurazione vedrà gli interventi del sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi, di Cristiana Zanasi, curatrice del Parco archeologico della Terramara di Montale e Claudia Zanolin, referente del Musa, il Museo della Salumeria.

“Questa iniziativa – precisa Daniela Sirotti Mattioli, vicesindaca con delega al Turismo del Comune di Castelnuovo Rangone – completa un progetto più ampio legato al turismo sul nostro territorio, che ci ha visti impegnati nel rendere più attrattivo il paese. La cartellonistica turistica sarà accompagnata da una breve spiegazione, per far conoscere ai turisti e per ricordare ai cittadini il significato storico e valoriale di ogni singolo luogo. È stato un investimento importante ma necessario per valorizzare quanto di bello propongono Castelnuovo e Montale”.

La giornata proseguirà alle 11 con la visita all’acetaia comunale guidata dalla Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto e nel pomeriggio, alle 15.30, con una passeggiata lungo il percorso turistico in compagnia di Marco Gibellini, esperto di storia locale. Per tutta la giornata resteranno allestiti i mercatini di Natale, promossi da Castelnuovo Immagina, l’associazione di negozianti castelnovesi che alle 17 in piazza Giovanni XXIII accenderà le luminarie natalizie, dando simbolicamente il via alle feste.