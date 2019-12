Scuole Giordani e Irnerio di Bologna, giovedì 5 dicembre saranno regolarmente aperte

La scuola primaria Giordani di via Mario Musolesi e la succursale delle medie Irnerio di via Sante Vincenzi da domani, giovedì 5 dicembre, saranno regolarmente aperte. Il via libera è arrivato nel pomeriggio a seguito delle verifiche da parte dei tecnici di Comune di Bologna, Ausl, Vigili del Fuoco.

Le scuole questa mattina erano state evacuate su indicazione dei Vigili del Fuoco giunti sul posto a seguito di una segnalazione di forti odori di idrocarburi. I tecnici sono intervenuti per svolgere i controlli: all’interno della scuola non si sono rilevati problemi, l’odore infatti proveniva dall’esterno dell’edificio. Hera ha svolto un controllo sulla rete fognaria e l’Ausl ha installato dei sensori in un’aula al piano rialzato per individuare la tipologia di esalazioni, che nel pomeriggio ancora permanevano nell’aria, seppur in modo minore. L’aula in questione non potrà essere utilizzata fino alla fine delle verifiche. Le scuole saranno comunque aperte e regolarmente funzionanti.