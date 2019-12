L’assessore allo sport Ruggeri in merito alla palestra delle Collodi

L’assessore allo sport del Comune di Sassuolo Sharon Ruggeri, risponde ad un articolo pubblicato sulla stampa lo scorso 2 dicembre relativo la palestra delle Collodi, riportando i fatti nel loro reale svolgimento in quanto sarebbero state pronunciate molte inesattezze.

“Innanzitutto preciso che alcun appuntamento è mai stato chiesto al Sindaco, sempre aperto e disponibile a ricevere ed ascoltare i nostri concittadini. Ho personalmente ricevuto più volte il Presidente dell’associazione che ha in gestione la struttura comunale, che con grande educazione e disponibilità si è confrontato con me e con i tecnici per trovare una soluzione al problema in questione”.

Queste le spiegazioni e le misure messe in campo.

1) gli impianti all’interno delle strutture pubbliche sono impostati per raggiungere, negli orari di funzionamento indicati dai gestori, la temperatura di 18 (°C) gradi con una tolleranza di ±0,5°C come previsto da contratto. Tale scelta deriva da norme di contenimento dei consumi energetici e di sostenibilità ambientale a cui l’amministrazione ha scelto di attenersi, considerandole temperature idonee per la pratica sportiva. Sono, tra l’altro, le stesse in tutte le palestre del territorio comunale.

2) si è provveduto ad esaminare le temperature registrate dal gestore calore nelle settimane precedenti l’incontro all’interno della struttura. Dall’esame dei dati si è ritenuto di adottare alcune misure che, a parità di consumi/emissioni, possano migliorare la qualità del benessere percepito in palestra: correggere la curva climatica, anticipando alle prime ore pomeridiane il raggiungimento delle temperatura di esercizio per ridurle in tarda serata; modificare il funzionamento degli aerotermi con l’opportuna taratura delle sonde di minima collegate all’impianto.

3) dopo l’introduzione di questi accorgimenti si è collocato in palestra un dispositivo di rilevazione temperatura, professionale e tarato correttamente (sonda di temperatura – tipo K – testo 110), e sono state rilevate le temperature per diversi giorni sia in loco che dal gestore calore (termostato ambiente) quindi con due distinti controlli.

In entrambi i casi è risultato che la temperatura registrata è nei range previsti dalle disposizioni sopra indicate e che risulta un effettivo innalzamento delle temperature nelle prime ore del pomeriggio.

“Per quanto concerne quello che ci è consentito fare – conclude l’Assessore allo Sport del Comune di Sassuolo Sharon Ruggeri – ci pare di aver messo in campo tutte le verifiche possibili e di non avere lasciato a lungo il problema inevaso. Ci attendiamo dunque il rientro di alcuni atteggiamenti e toni particolarmente polemici da parte degli utilizzatori della palestra”.