Gruppo Giovani Lapam: mercoledì a Modena appuntamento sul marketing con il formatore Gabriele Carboni

Marketing Distinguo: come comunicare al meglio i punti di forza della propria azienda. E’ questo il titolo di un appuntamento, promosso dal Gruppo Giovani Lapam Confartigianato, per mercoledì 4 dicembre alle ore 18.30 presso Fusorari, in piazzale Torti a Modena.

Gabriele Carboni, formatore esperto di marketing e innovazione, aiuterà i partecipanti a rispondere alla domanda: ‘perché dovrei comprare da te?’. Il 50% degli imprenditori risponde a questa domanda ‘non lo so’ e l’altra metà usa termini come “siamo i migliori”, “leader di mercato”, “offriamo servizi a 360°”. Attraverso alcuni esempi verrà presentato un metodo semplice per rispondere in modo concreto a una delle domande più importanti del marketing.

L’appuntamento sarà introdotto dalla presidente del Gruppo Giovani Lapam, Monica Telleri (foto).