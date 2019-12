“FabLab & Friends” a Casa Corsini: al via il 4 dicembre il nuovo progetto rivolto agli enti del terzo settore che operano nel sociale

E’ stato sviluppato dal Comune di Fiorano Modenese, con la collaborazione dell’Associazione Lumen APS e il sostegno dell’Unione dei Comune del Distretto Ceramico un nuovo progetto che va ad allargare il campo di lavoro di Casa Corsini, la struttura fioranese che ospita un FabLab e, dalla primavera 2019, un FabLab Junior per i più giovani. Questo importante “spazio del fare” apre i battenti non solo a bambini, ragazzi e – più in generale – “makers” di ogni età, ma anche agli enti del terzo settore che operano nel campo sociale e, in particolare, della disabilità.

Le nuove tecnologie sono infatti inclusive per definizione, e gli strumenti a disposizione del FabLab Junior di Casa Corsini rappresentano un’occasione e, al tempo stesso, una sfida irripetibili per dimostrarlo. Il Progetto “FabLab & Friends” quindi viene realizzato nella struttura esistente e si configura come percorso guidato per le realtà attive principalmente nella disabilità. Materiali, strumentazioni e competenze del FabLab Junior saranno a disposizione degli operatori: si svilupperanno momenti di formazione per garantire la piena padronanza dei diversi kit che, successivamente saranno a disposizione per specifici laboratori appositamente ideati e realizzati dalle associazioni partecipanti al progetto.

“FabLab & Friends” avrà una prima fase preparatoria, realizzata con sostegno della Fondazione di Modena, che coinvolgerà operatori ed educatori in due giornate: la prima si terrà mercoledì 4 dicembre e si strutturerà in un doppio momento di formazione, mentre la seconda si terrà martedì 10 dicembre e andrà a completare questo primo percorso. A partire poi dagli inizi del 2020, le stesse associazioni avvieranno i primi laboratori interattivi con la partecipazione dei propri utenti. Per iscriversi ai momenti formativi è possibile contattare l’Associazione Lumen alla mail info@casacorsini.mo.it.