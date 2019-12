Boom di iscritti alla 24esima Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore. Tra un anno il campionato italiano

Doppio “botto” all’atto della presentazione ufficiale della 24esima edizione della maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore, che scatterà domenica 8 dicembre alle ore 9 da Corso Garibaldi, “accompagnata” come di consueto dalla non competitiva a scopo benefico “Run For Charity Coop Alleanza 3.0” (ore 10). Primo botto, gli iscritti: a conteggi non ancora ultimati è facile prevedere che verrà superata quota 3mila, vale a dire circa 400 runner in più rispetto a un anno fa, e senza dimenticare che sabato 7 dicembre, al centro maratona-PalaBigi, ci sarà la possibilità di iscriversi last minute. Più di 3mila ai quali volendo si possono aggiungere i partecipanti alla Coop Run, in teoria fra gli 800 e i 1000. Secondo botto: tra un anno, in occasione del 25esimo compleanno, la maratona di Reggio Emilia sarà valida per il campionato italiano, Assoluto e Master.

Con questi due botti in premessa…chiaro che il resto passi un po’ in secondo piano, anche se di resto ce n’è parecchio, dal campionato regionale Uisp alla reggianità scelta quale tratto distintivo dell’edizione 2019 (con tanto di slogan in dialetto rilanciati via social per tutta Italia), dalla modifica al tratto iniziale del percorso (partenza verso Piazza Roversi anziché verso Piazza Gioberti) alla presentazione dei top runner, dall’alto punteggio di sostenibilità ambientale ottenuto dagli organizzatori ai numeri (impressionanti) dei volontari e della Protezione Civile: più di 500 elementi, senza contare le Forze dell’Ordine, che andranno ad ingrossare il pacifico esercito. “Senza il volontariato questa manifestazione non starebbe in piedi”, ha specificato Minardi.

La Maratona di Reggio edizione 2019 è stata ufficialmente presentata presso la sede del Consorzio Parmigiano Reggiano, title sponsor della manifestazione. Al tavolo il padrone di casa, Lorenzo Pinetti, presidente della sezione reggiana; Raffaella Curioni, assessore allo sport del Comune di Reggio Emilia; Ilenia Malavasi, vice presidente della Provincia; Azio Minardi, presidente Uisp Reggio Emilia; Marco Benati, presidente della Federazione Atletica regionale; Paolo Manelli, presidente della Tricolore Sport Marathon. Cerimoniere Roberto Brighenti, già sul pezzo in vista della gara di domenica, che lo vedrà nel ruolo di top speaker. In sala i rappresentanti di EmilBanca e Coop Alleanza 3.0, poi istituzioni, sponsor, collaboratori, volontari; un elenco impossibile da citare nel dettaglio.

Top runner

Le liste sono suscettibili di qualche variazione all’ultimo minuto.

Donne (pacemaker Luca De Francesco): Nikolina Sustic (Croazia), Marija Vrajic (Croazia), Fruzsina Bakonyi (Ungheria), Teresa Montrone (Atl. Locorotondo), Vira Ovcharuk (Ucraina), Silvia Tamburi (Atl. Avis Perugia), Federica Moroni (Golden Club Rimini), Federica Proietti (Corradini Rubiera), Denise Tappatà (Sef Stamura Ancona), Monica Carlin (Valsugana Trentino), Luisa Gelmi (Gruppo Alpinistico Vertovese BG), Francesca Bravi (Grottini Team), Katia De Angelis (Grottini Team), Elisabetta Albertini (Pol. Rubiera), Manuela Marcolini (3.30 Road and Trail Team), Jane Bethany Thompson (Inghilterra, Circolo Minerva Parma).

Uomini (pacemaker Daniele D’Onofrio): Jean Baptiste Simukeka (Ruanda, GS Orecchiella Garfagnana), Francesco Bona (Aeronautica Militare), Ahmed Nasef (Atl. Desio), Tariq Bamaarouf (Marocco, Atl. Desio), Julius Rono Kipngetich (Kenia, Atl. Recanati), Youness Zitouni (Marocco, Pod. Il Laghetto), Mohamed Moro (Fratellanza 1874), Ousman Jaiteh (Gambia, Trentino Running Team), Youssef Sbaai (Marocco, Team Marathon), Luigi Del Buono (Sef Stamura Ancona), Marco Ferrari (Atl. Paratico), Davide Scarabelli (Pol. Scandianese), Marco Menegardi (Bergamo Stars Atletica), Francois Marzetta (DK Runners Milano), Roberto Rondoni (Pol. Scandianese), Marco Boffo (Brema Running Team), Andrea Soffientini (Azzurra Garbagnate Milano), Matteo Vecchia (DK Runners Milano), Youssef Aich (Marocco, Mondragone in Corsa), Smail Charfaoui (Marocco, Atl. CorriFerrara).

Gli elenchi non sono in ordine di accredito/personale.

Iscrizioni last minute

Come detto, per le iscrizioni alla maratona ci sarà la possibilità di un last minute direttamente al centro maratona-Palabigi, sabato 7 dicembre (70 euro), salvo esaurimento pettorali.

Coop Run 4 Charity Alleanza 3.0

Per il settimo anno consecutivo, la Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore sarà accompagnata dalla “Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0”, non competitiva di 4,2 km aperta a tutti, con ricavato a scopo benefico. L’appuntamento è per le ore 10 sempre di domenica 8 dicembre, con partenza a arrivo sulla linea dello start della maratona.

Costo dell’iscrizione 5 euro, con borraccia di alluminio griffata Coop in omaggio.

Iscrizioni presso Decathlon di Via Piemonte (per ogni iscrizione Decathlon verserà un euro aggiuntivo al fondo raccolta), Uisp Reggio Emilia, sedi delle 8 onlus partecipanti (Casina dei Bimbi, LILT, Associazione Diabetici, Emergency, Gast, Apro, Admo e Aima) e centro maratona-PalaBigi di via Guasco, in quest’ultimo caso solo sabato 7 e domenica 8 dicembre.

Centro Maratona

Come da tradizione sarà il PalaBigi di Via Guasco ad ospitare il centro maratona-expò. Orari di apertura: sabato 7 dicembre ore 10-20, domenica 8 dicembre apertura alle ore 7.

La due giorni della Maratona di Reggio Emilia: il programma

Sabato 7 dicembre: ore 10 apertura centro maratona e inizio distribuzione pettorali, ore 14.30 presentazione del libro “Cammino e penso, la corsa tra passato e futuro” di Ermes Luppi a cura di Giorgio Bettelli, ore 15 workshop sui benefici della corsa a cura della dottoressa Ilaria Fiorillo, ore 16.15 presentazione della Run For Charity Coop Alleanza 3.0, ore 17 presentazione percorso, ore 18 presentazione top runner, ore 20 chiusura centro maratona.

Domenica 8 dicembre: ore 7 apertura centro maratona, ore 8.30 termine distribuzione pettorali. Corso Garibaldi: ore 8.55 partenza gara disabili, ore 9 partenza maratona, ore 10 partenza Run For Charity Coop Alleanza 3.0, ore 11 inizio arrivi maratona, ore 11.30 inizio premiazioni, ore 15 termine manifestazione.

Campionato regionale Uisp

La Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore 2019 sarà valida per il campionato regionale Uisp di specialità. Info e dettagli sul sito internet www.maratonadireggioemilia.it, nella sezione dedicata.

WhatsApp

Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore presente anche su WhatsApp con un numero dedicato (334-5455222), a disposizione per info sulla manifestazione.