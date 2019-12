Il 4 dicembre a Monzuno si parla di contrasto alla violenza contro le donne

Il prossimo 4 dicembre 2019 alle 20.30 nella sala civica di Vado di Monzuno (Via Val Setta 54/B) ci sarà un incontro promosso nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa rientra nel progetto “Genere, lavoro e cultura tecnica tra passato e futuro” e nella sperimentazione contro violenze e molestie promosso dall’Ufficio italiano dell’Organizzazione internazionale del lavoro, in partnership con UDI Bologna.

Introdurrà l’assessora alla sanità, politiche sociali e istruzione del Comune di Monzuno Monica Morini

Interverranno: Katia Graziosi (Presidente Udi Bologna) “L’impegno di UDI per i diritti delle donne e il contrasto alla violenza”; Camilla Zamparini (Avvocata Gruppo Giustizia UDI) “Riconoscere le forme di violenza: l’esperienza del Centro Anti-violenza Udi Bologna”;

Eloisa Betti (Università di Bologna), “Violenze e molestie nei luoghi di lavoro: i nuovi strumenti della Convenzione 190 dell’Organizzazione internazionale del lavoro per la prevenzione e contrasto”.

A seguire è prevista una discussione con la partecipazione della cittadinanza e di insegnanti del territorio e la proiezione del trailer del documentario “Paura non abbiamo” diretto da Andrea Bacci.