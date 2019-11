Alta montagna a Fiorano Modenese

Domenica 1° dicembre atmosfera dell’alta montagna, in piazza Ciro Menotti, con con vin brulè, gnocco, borlenghi, e cioccolata calda dal mattino fino a sera, a cura del Caffè del Teatro, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Sarà anche possibile provare le nuove e-bike per lo sport ad alta quota con i ragazzi di ‘Opposite’. Mentre al mini-autodromo Jodi Schecketer di Spezzano si corre il ‘Trofeo Shepard’ per veicoli 1/8-1/10 – 1/8 elettrica

Per chi desidera invece un pomeriggio rilassante, alle 17.00 a Villa Cuoghi, appuntamento con ‘Il tè delle cinque’, dell’associazione INArte, insieme a circolo Nuraghe, associazione Framestorming, Amici della musica ‘Nino Rota’ e Comune. Sarà presente l’attrice, fotografa Franca Lovino, che presenterà il libro ‘Una fotografia alla ricerca dei pani d’Italia’, con Laura Corallo e l’accompagnamento del flauto di Elena Montorsi.

Per i bambini si conclude l’appuntamento di ‘Ospiti a corte’ al castello di Spezzano, con una grande tombolata stregonesca e merenda per tutti.

E per concludere, alle ore 18.00, in piazza Falcone e Borsellino a Spezzano, accensione delle luminarie di Natale, a cura dell’associazione San Rocco.