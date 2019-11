Nuove chiusure notturne su A14 e Ramo Verde

Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa la stazione di Imola, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona, dalle 22:00 di lunedì 2 alle 6:00 di martedì 3 dicembre;

-in entrata verso Ancona/Pescara e in direzione di Bologna, dalle 22:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 dicembre;

-in entrata verso Ancona/Pescara e in direzione di Bologna e in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona, dalle 22:00 di mercoledì 4 alle 6:00 di giovedì 5 dicembre;

-in uscita per chi proviene da Bologna e da Pescara/Ancona, nelle due notti consecutive di giovedì 5 e venerdì 6 dicembre, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Castel San Pietro o di Faenza.

***

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna) e sulla Tangenziale di Bologna, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sul Ramo Verde:

-sarà chiuso, per chi proviene da Modena, lo svincolo che dalla SS9 Via Emilia immette sul Ramo Verde, in direzione della Tangenziale di Bologna, nelle cinque notti consecutive di lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 dicembre, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla SS9 Via Emilia fino allo svincolo 2 della Tangenziale di Bologna.

Sulla Tangenziale di Bologna:

-sarà chiusa l’uscita dello lo svincolo 3 “Ramo Verde”, per chi proviene da Casalecchio di Reno, nelle due notti consecutive di giovedì 5 e venerdì 6 dicembre, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 “Borgo Panigale” o lo svincolo 4 “Triumvirato”.