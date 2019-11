Nuova farmacia a Scandiano, il taglio del nastro sabato 30 novembre

Verrà inaugurata ufficialmente sabato 30 novembre la nuova Farmacia Comunale di Scandiano, che è stata da pochi mesi spostata in via Statale 467 al n.22.

All’inaugurazione, prevista per le ore 11, parteciperà anche il sindaco Matteo Nasciuti e, dopo il rituale taglio del nastro, sono previsti buffet e animazione per tutti i presenti.

La nuova farmacia si presenta agli scandianesi in una veste completamente rinnovata, in spazi più ampi rispetto alla sede precedente, in una zona facilmente raggiungibile dalle principali arterie stradali scandianesi e dal centro storico della città dei Boiardo.

“E’ un investimento di cui siamo particolarmente contenti – hanno dichiarato il sindaco Matteo Nasciuti e l’assessore Elisabetta Leonardi – perché certifica l’impegno dell’amministrazione nel sostenere un’attività utilissima alla collettività, capace di coniugare la sostenibilità economica alla qualità del servizio offerto”.

Un servizio che rispetto al passato cresce e si differenzia, offrendo prodotti e prestazioni nuove, con un turn over di offerte tutte da scoprire.

Il tutto con la flessibilità per l’utenza di poter accedere alle prestazioni praticamente sempre, grazie al nuovo orario continuato che dal lunedì al sabato (dalle 8.30 alle 19.30) caratterizzerà la Farmacia Comunale. Un orario che sarà in vigore dal 2 dicembre prossimo.