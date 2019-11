“Luci di Natale a Sassuolo”, sabato accensione delle luminarie

Una vera e propria anteprima natalizia si svolgerà, sabato 30 novembre a partire dalle ore 16, nel centro storico cittadino. “Luci di Natale a Sassuolo” è il titolo dell’iniziativa, organizzata dal Comitato Commercianti del Centro Storico in collaborazione con il Comune di Sassuolo: l’accensione delle luminarie del centro, con la sola esclusione dell’Albero e dell’illuminazione di piazza Garibaldi che avverrà nel prossimo week end. Il pomeriggio sarà allietato dalla musica della Large Street Band per le vie del centro storico di Sassuolo.

“Un’occasione per iniziare ad immergerci nell’atmosfera natalizia – commenta l’Assessore al Centro Storico ed al Commercio Massimo Malagoli – che come ormai tradizione il Comitato Commercianti vuole regalare alla città. Una vera e propria anteprima, con musica e canti nella splendida atmosfera di un centro storico illuminato per le feste, che accompagnerà tutti nel primo week end di shopping natalizio con i negozi aperti e tanto divertimento. Il tutto, naturalmente, in attesa del week end dell’Immacolata in cui illumineremo il salotto cittadino e l’albero”.