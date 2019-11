Lavori di Hera gas in via Luosi a Modena

I tecnici di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica sono al lavoro da stamani, sulla rete gas di via Luosi.

L’intervento si svolge all’altezza dell’incrocio con viale Jacopo Barozzi e prevede la riparazione di una condotta.

I lavori, che dovrebbero concludersi in giornata, hanno richiesto modifiche alla viabilità, in particolare la chiusura dell’incrocio al transito veicolare. In accordo con la Polizia Municipale e i tecnici Seta, è stato temporaneamente modificato anche il percorso dell’autobus in corrispondenza del tratto interessato.

Non sono previste interruzioni del servizio gas agli utenti della zona.