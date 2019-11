Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 28 novembre

Cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto sulle aree appenniniche con precipitazione residue sul crinale, in graduale esaurimento; generalmente nuvoloso sul resto del territorio con possibili foschie o banchi di nebbia in dissolvimento sulle aree di pianura. Dal pomeriggio, tendenza ad attenuazione della nuvolosità su tutto il territorio. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo con valori compresi tra 7 e 10 gradi; massime stazionarie o in lieve aumento comprese tra 12 e 16 gradi. Venti: deboli occidentali in pianura, da moderati a forti da sud-ovest sui rilievi. Mare: poco mosso, mosso al largo.

(Arpae)