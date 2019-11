Domani a Maranello si riunisce il Consiglio Comunale

Giovedì 28 novembre alle ore 19.30 presso la sala consiliare del Municipio in Piazza Libertà si riunisce il consiglio comunale. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del Comune di Maranello.

Ordine del giorno:

1) Risposta all’interrogazione consiliare presentata dai Consiglieri Barbolini Stefano e Lillo Barbara, del gruppo consiliare Lega Salvini Premier, relativa a “Posti auto insufficienti”.

2) Risposta all’interrogazione consiliare presentata dai Consiglieri Barbolini Stefano e Lillo Barbara, del gruppo consiliare Lega Salvini Premier, in merito alla limitazione della velocità dei veicoli nell’abitato di Torre Maina.

3) Risposta all’interrogazione consiliare presentata dal Consigliere Ferri Stefano, del gruppo consiliare Lega Salvini Premier, relativa alla richiesta di ripristino e manutenzione in Via Frattini.

4) Risposta all’interrogazione consiliare presentata dal Consigliere Sgambati Vincenzo, del gruppo consiliare Lega Salvini Premier, relativa alle iniziative a Maranello nel periodo natalizio.

5) Assestamento generale del Bilancio di previsione 2019-2020-2021. Approvazione variazioni.

6) Ordine del giorno presentato dal Consigliere Sgambati Vincenzo, del gruppo consiliare Lega Salvini Premier, sull’introduzione del divieto dei fuochi artificiali ed opera di sensibilizzazione nelle scuole del territorio comunale di Maranello – atto di civiltà.