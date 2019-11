Assegnati oggi i Premi ‘Palazzo Malvezzi’ 2019

Assegnati oggi in Consiglio metropolitano i Premi Palazzo Malvezzi 2019. Tre i premiati per questa prima edizione ai quali il sindaco metropolitano Virginio Merola ha consegnato una riproduzione tridimensionale dell’ingresso di Palazzo Malvezzi e una pergamena che riporta le motivazioni:

Rosina Alessandroni “che grazie alla sua lungimiranza ha contribuito ad annoverare l’Ospedale Sant’Orsola e la sanità bolognese quale polo di assoluta eccellenza nazionale nella cura e sostegno dei neonati prematuri”

“che grazie alla sua lungimiranza ha contribuito ad annoverare l’Ospedale Sant’Orsola e la sanità bolognese quale polo di assoluta eccellenza nazionale nella cura e sostegno dei neonati prematuri” Leo Nucci , baritono di fama internazionale che “con la sua attività ha promosso l’immagine della città metropolitana come luogo di cultura e di eccellenza artistica, nel solco della storica tradizione lirica del nostro territorio”

, baritono di fama internazionale che “con la sua attività ha promosso l’immagine della città metropolitana come luogo di cultura e di eccellenza artistica, nel solco della storica tradizione lirica del nostro territorio” Davide Scazzieri, che ha legato il suo nome all’Istituto di Riabilitazione di Monte Catone dove “dopo i suoi innumerevoli successi sportivi, ha insegnato ai ragazzi ricoverati a cimentarsi con la disciplina del Tennistavolo e soprattutto a non arrendersi mai, a ripartire da zero come aveva fatto lui stesso dopo un terribile incidente”.

La scelta dei candidati è stata approvata all’unanimità dal Consiglio, e la cerimonia è stata preceduta da una breve presentazione di ciascun candidato da parte di Michela Mian (presidente dell’Associazione Cucciolo) per Rosina Alessandroni, Matteo Montanari (sindaco di Medicina in rappresentanza del Circondario Imolese) per Davide Scazzieri e Maurizio Fabbri (sindaco di Castiglione dei Pepoli e presidente dell’Unione Appennino bolognese) per Leo Nucci.

“Le persone che oggi ricevono il nostro riconoscimento – ha sottolineato il sindaco Virginio Merola – si sono distinte per generosità e capacità contribuendo con la loro attività a diffondere i valori che contraddistinguono da sempre la nostra comunità, in ambito sanitario, sociale, sportivo e culturale”.

Il Premio Palazzo Malvezzi è stato istituito con l’obiettivo di diffondere i valori della comunità metropolitana bolognese e sensibilizzare la cittadinanza in merito al ruolo, alle funzioni e alle competenze della Città metropolitana.

Il riconoscimento viene assegnato, in via ordinaria, ogni anno entro il mese di dicembre con delibera del Consiglio metropolitano.

Il Premio viene conferito ad uno o più soggetti della realtà locale imprenditoriale, culturale, artistica, sportiva, sociale o di altro campo di rilevante interesse pubblico, le cui attività hanno apportato benefici in termini di sviluppo economico-sociale al territorio e alla comunità, contribuendo a valorizzarne le capacità, le peculiarità e a promuoverne l’immagine.