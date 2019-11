Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 27 novembre

Cielo molto nuvoloso o coperto, con temporanee schiarite sul settore centro-orientale della regione. Precipitazioni: inizialmente sul settore occidentale, in estensione durante la giornata sul resto del territorio; i fenomeni saranno più consistenti sul settore occidentale, anche a carattere di rovescio sul crinale appenninico, in forma più debole e irregolare sul resto della regione. Temperature: minime comprese 7 e 9 gradi; massime comprese tra 12 e 15 gradi. Venti: meridionali, deboli in pianura, moderati o forti sui rilievi con rinforzi da sud-ovest. Mare: poco mosso, tendente a divenire mosso al largo nella seconda parte della giornata.

(Arpae)