Maranello è ancora “Comune Ciclabile”

Maranello è per il secondo anno consecutivo “Comune Ciclabile”: l’attestato è stato consegnato al sindaco Luigi Zironi dalla FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta nell’ambito della rassegna Urban Promo di Torino.

“Un riconoscimento di cui andiamo particolarmente orgogliosi”, afferma il sindaco, “che conferma come Maranello, insieme ad altri 24 comuni della regione Emilia-Romagna, il gruppo più numeroso in Italia, sia un territorio in cui si sta investendo in modo convinto sullo sviluppo di una mobilità sostenibile e a misura delle persone. Oggi più che mai il tema degli spostamenti non inquinanti è al centro dell’attenzione: vogliamo puntare sempre di più su politiche ed investimenti in cui convergano cultura, turismo, accessibilità a 360°, rigenerazione urbana. Con progetti che mettano al centro la persona e il territorio e interventi concreti per lo sviluppo di una mobilità in bicicletta, come la recente realizzazione del nuovo tratto della ciclabile di collegamento in via Giardini o l’apertura delle ciclostazioni per cittadini e turisti. L’ambiente è il tema centrale di questi e dei prossimi anni, la sfida più importante per il futuro della nostra comunità”. Il territorio di Maranello vanta oggi oltre 25 km di piste ciclabili, con una densità di 70,6 km per 100 kmq (la media regionale è 28). L’iniziativa ComuniCiclabili intende riconoscere e valutare l’impegno delle realtà attive in politiche bike-friendly e in interventi concreti per lo sviluppo di una mobilità in bicicletta. Il progetto si prefigge anche di sostenere e accompagnare i singoli territori a fare sempre meglio per agevolare la scelta della bicicletta come mezzo di trasporto in ogni ambito. L’attestazione di ComuneCiclabile è accompagnata da un punteggio (da 1 a 5 bike-smile) assegnato in base a diversi parametri di valutazione all’interno di 4 aree di intervento: mobilità urbana, cicloturismo, governance, comunicazione e promozione.