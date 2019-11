Maltempo: aperti al traffico Ponte Alto e ponte dell’Uccellino sul Secchia. Chiuso il ponte di via Curtatona sul Tiepido

Sono stati riaperti intorno alle 6 di oggi i ponti sul Secchia, dopo che nella notte il livello del fiume è sceso sotto la soglia di guardia. Ponte Alto e ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera, sono rimasti chiusi in via precauzionale per tutta la giornata di lunedì per il transito della piena.I livelli idrometrici del Po sopra la cosiddetta soglia 3, che determina l’allerta Rossa, infatti, hanno creato difficoltà di immissione al Secchia e agli altri affluenti, così che le piene dei fiumi sono transitate molto lentamente.

Nella giornata di martedì 26 novembre, comunque, continua l’allerta Arancione per rischio idraulico per i fiumi Secchia e Panaro, Rossa per la piena del Po.

La situazione è monitorata dal Centro operativo comunale (Coc) in accordo con la Sala operativa unica integrata di Marzaglia che sta garantendo l’attività di controllo su tutto il nodo idraulico modenese.

Per il monitoraggio arginale sui due fiumi sono stati impegnati i volontari di protezione civile e i tecnici di Aipo; nell’attività di controllo del territorio anche tecnici comunali e operatori della Polizia municipale.

A Modena da alcuni giorni è chiuso anche il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido dove sono previsti alcuni interventi di manutenzione dopo le piene della scorsa settimana. Nel frattempo, sono iniziati gli interventi di riparazione del manto stradale nelle aree della città dove il maltempo aveva creato buche: i primi lavori hanno riguardato le zone di via D’Avia sud, direzione Cognento, e di Albareto, verso la città, mentre in via Cavo D’Argine è stata riportata anche ghiaia per migliorare il transito dei residenti.

Anche nei prossimi giorni saranno all’opera tecnici comunali per gli interventi con asfalto a freddo, una ditta incaricata per quelli con asfalto a caldo.