Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, venerdì sera un appuntamento a Spilamberto

Venerdì 29 novembre appuntamento a Spilamberto in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Alle 20.30, allo Spazio Eventi L. Famigli, in viale Rimembranze, 19 “La tua vita su internet: analisi e messa in sicurezza del nostro io digitale”. Incontro con Claudio Canavese, caposcuola dello Zanshin Tech in collaborazione con l’Artificio Spazi Creativi.

Sabato 30 dicembre in programma anche un incontro rivolto alle classi seconde e terze medie con Silvia Perfigli, Shihan, istruttore 2° Dan Zanshin Tech e Claudio Canavese.