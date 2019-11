Commissioni comunali, Macchioni: “stop a teatrini del PD nei corridoi, rispettate regole ed orari”

E’ di nuovo polemica nelle file della maggioranza in consiglio comunale. “Questa volta il caso riguarda l’avvio dei lavori delle commissioni comunali – spiega Macchioni – La convocazione dei consiglieri avviene in giorni ed orari stabiliti da calendario ed approvati da tutti. Nell’ultima di queste si è consumata l’ennesima mancanza di rispetto nei nostri confronti e nei confronti dei pochi cittadini puntualmente presenti nella sala per assistere alla commissione fissata”.

“Come ormai consuetudine da parte degli esponenti del partito democratico – continua Macchioni – anche in questa occasione all’orario fissato per la convocazione non erano presenti in sala.

Neppure le telefonate di sollecito a recarsi in aula sono servite ad evitare di nuovo un ritardo nell’avvio dei lavori della commissione.

Questa volta, stanchi di questi reiterati atteggiamenti e comunque dopo aver atteso un ragionevole lasso di tempo per garantire la presenza di tutti, il presidente della commissione, supportato anche dal numero legale di presenze in aula, ha deciso di procedere ugualmente alla votazione degli argomenti in calendario quel giorno”.

“Fuori luogo – ribadisce Macchioni – è stato anche dopo oltre 30 minuti di ritardo presentarsi a commissione terminata, e imbastire da parte della consigliera Lenzotti un siparietto nei corridoi con l’intento di colpevolizzare chi invece non ha disatteso l’orario stabilito e ha proceduto secondo i regolamenti previsti.

A questa, chiediamo di assumersi le proprie responsabilità sull’accaduto; più in generale una critica esplicita ai componenti del gruppo consigliare del PD, ai quali occorre ricordare che adesso sono la minoranza e non hanno il diritto di ostacolare l’avvio dei lavori del consiglio arrivando sovente “last minute” alle convocazioni.

Da qui un’ulteriore appello – conclude Macchione – perché da parte loro ci sia uno sforzo in più per rispettare il ruolo dei consiglieri ponendosi in maniera collaborativa con la maggioranza nell’unico interesse della città”.