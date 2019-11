Mercoledì al Teatro Asioli di Correggio ‘Macbettu’ di Alessandro Serra

Mercoledì 27 novembre (ore 21) arriva al Teatro Asioli di Correggio lo spettacolo-rivelazione Macbettu, di Alessandro Serra – che ne ha curato regia, scene, costumi, luci -, versione in sardo con sopratitoli in italiano de Macbeth di Shakespeare.

Al debutto, nel 2017, questo spettacolo ha riscontrato lo scetticismo di qualche critico che, senza vederlo, storceva il naso e dubitava della necessità di “tradire” ancora una volta Shakespeare, per di più con una versione vernacolare. Be’, lo spettacolo e il suo autore Alessandro Serra si sono presi una bella rivincita: Macbettu, pluripremiato in Italia, è stato invitato e celebrato in tutto il mondo, dalla Francia al Perù, dal Portogallo al Giappone; e prosegue nella sua – si può ben dire – trionfale tournée nazionale per la terza stagione consecutiva, emozionando il folto pubblico che ovunque lo accoglie.

