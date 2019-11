Interruzione idrica a Sesso: un escavatore ha urtato una condotta

Questa mattina, durante i lavori di posa di fibre ottiche in corso nella frazione di Sesso, un escavatore di una ditta esterna ha urtato una condotta dell’acqua. La tubazione, del diametro di 150 mm che scorre nel sottosuolo, ha ceduto e l’acqua ha invaso la sede stradale.

Subito intervenute sul posto, le squadre di tecnici hanno immediatamente isolato il tratto di condotta danneggiata e iniziato i lavori di riparazione. L’erogazione dell’acqua é stata interrotta in Via Andrea Doria e nelle zone limitrofe per consentire l’effettuazione degli interventi di ripristino.

I lavori proseguiranno fino alla completa riparazione, che é previsto venga ultimata nella tarda mattinata. Gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere riattivata in qualsiasi momento.IReti ringrazia i cittadini per la collaborazione e si scusa per gli involontari disagi.