Fiorano Modenese nel network ‘Terre di Matilde in Europa’

Il Comune di Fiorano Modenese è entrato a far parte del GECT (Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale) “Le terre di Matilde in Europa”. All’ultimo Consiglio comunale sono stati approvati la convenzione e lo statuto per l’ingresso nel network matildico, di cui fanno già parte una sessantina tra comuni, unioni, associazioni e fondazioni di Italia, Belgio, Germania, Francia e Croazia. Una rete che ha l’obiettivo di promuovere e sostenere la cooperazione territoriale, in particolare valorizzando le località matildiche (di cui il territorio Fiorano Modenese fa parte), mediante la conservazione e il recupero dei beni monumentali e ambientali, di strutture di collegamento, di bellezze paesaggistiche; attraverso la promozione delle attività di carattere culturale e di promozione turistica.

Il vantaggio del GECT è che si tratta di un istituto di diritto comunitario, finanziato interamente dall’Unione Europea e che quindi i progetti che presenta hanno la precedenza nell’assegnazione dei fondi rispetto a quelli presentati dalle singole nazioni.

Attraverso il network europeo si potranno portare avanti sul territorio di Fiorano Modenese, opere di recupero e restauro non solo di monumenti e beni ambientali, ma anche di strade, sentieri, infrastrutture di collegamento e di accoglienza, con i finanziamenti della comunità europea.