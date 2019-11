Picchia la madre e lancia un tagliere contro il padre. Era già stato denunciato per maltrattamenti in famiglia

Lo aveva già fatto in passato e per questo era stato denunciato dai genitori: si sarebbe dovuto presentare dinanzi al Tribunale di Modena per difendersi dalle accuse di maltrattamenti in famiglia. Oggi pomeriggio, invece, anziché contenere le sue intemperanze l’uomo, un 31enne operaio con precedenti penali anche connessi alla cessione di stupefacenti, si è recato presso l’abitazione dei genitori e dapprima ha ripetutamente colpito la mamma a mani nude procurandole un trauma poli contusivo su varie parti del corpo e la lussazione di un dito della mano e successivamente, nel tentativo di ferire anche il padre, gli ha lanciato contro un tagliere mezzaluna affilatissimo che l’anziano signore, fortunatamente, è riuscito a schivare.

Le urla dei tre sono state udite da alcuni passanti i quali, provvidenzialmente, hanno chiamato il 112 facendo intervenire con tempestività i militari della compagnia di Carpi i quali, dopo aver bloccato l’ancora agitatissimo uomo, l’hanno tratto in arresto e condotto, durante il pomeriggio, nel carcere di Modena. La madre dell’uomo è stata giudicata guaribile in 20 giorni.