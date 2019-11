Vezzano, via ai lavori di ripristino della Sp11 a Sedrio

La Provincia di Reggio Emilia informa che, nell’ambito dell’appalto degli interventi di messa in sicurezza delle strade del Reparto Sud con servizio di pronto intervento, sulla Sp 11 “Braglie-Torre-Casina”, sono iniziati i lavori di ripristino della scarpata di monte franata nel maggio scorso, interessando anche la banchina stradale, poco dopo Sedrio verso Pecorile, in comune di Vezzano sul Crostolo. Nel tratto interessato dalle attività di cantiere, da oggi è stato pertanto istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico (e non più a vista, come dal maggio scorso): fino al termine dei lavori resta, inoltre, confermata la limitazione della velocità a 30 km/ora, a partire dal 22 novembre 2019 e fino al termine dei lavori sopra citati.