“Signorina, lei è un maschio o una femmina?” Il 24 novembre a San Felice

Se da bambina ti insegnano che ti deve piacere il rosa perché sei una femmina, ma a te piace terribilmente il blu, cosa succede? Per rispondere a questa domanda, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, TiPì – Stagione di Teatro Partecipato propone Signorina, lei è un maschio o una femmina?, lo spettacolo di Gloria Giacopini e Giulietta Vacis, con Gloria Giacopini, che andrà in scena domenica 24 novembre alle ore 18:00 sul palco dell’Auditorium della Biblioteca Comunale di San Felice sul Panaro.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito sino a esaurimento dei posti disponibili.

Prossimo spettacolo in cartellone sarà L’incanto, sabato 7 dicembre alle ore 18:00 a San Felice.

Per informazioni, prenotazioni e iscrizioni inviare una mail a progetto.tp@gmail.com, telefonare al numero 347.2306264 o consultare la pagina Facebook TiPì – Stagione di Teatro Partecipato.