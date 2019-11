Marocchino “imprenditore” nel ramo stupefacenti arrestato a Reggio Emilia dai carabinieri

Senza casa e senza un lavoro ma con al seguito oltre 500 euro in contanti, un costoso smartphone e le chiavi di una fiammante Volkswagen Golf. Questi ultimi tre elementi sono andati fortemente in contrasto con quanto riferito dal diretto interessato ai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia che, alla luce dei dati oggettivi acquisiti durante il controllo di un 27enne marocchino disoccupato, hanno approfondito gli accertamenti scoprendolo imprenditore nel ramo degli stupefacenti.

Grazie alle chiavi trovate in suo possesso, i carabinieri sono riusciti a localizzare l’auto in uso al 27enne, una Volkswagen Golf all’interno della quale i militari hanno rinvenuto, occultate sotto il sedile, dosi di cocaina già confezionate e pronte allo spaccio. Per questo, motivo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia, hanno arrestato il 27enne marocchino E.M.R., disoccupato e in Italia senza fissa dimora, ristretto a disposizione della Procura reggiana.

E’ accaduto ieri sera nella centralissima via Roma di Reggio Emilia quando il 27enne, che a piedi si trovava in sospettosa attesa lungo via Roma, alla vista dei carabinieri ha incominciato a camminare allungando il passo con l’evidente intento di evitare i controlli. Subito raggiunto dai militari è stato identificato nel menzionato cittadino marocchino, dichiaratosi disoccupato e senza casa tanto da essere in Italia senza una fissa dimora. Alla luce del comportamento tenuto alla vista dei carabinieri, l’uomo è stato sottoposto a ispezione personale che portava al rinvenimento di un grammo scarso di hascisc, nascosto nel pacchetto delle sigarette che custodiva nella tasca della giacca. Ma ciò che ha insospettito gli operanti è stato il fatto che l’uomo, sebbene si fosse dichiarato senza casa e senza un lavoro, custodiva nel suo portafoglio 555,00 euro in banconote di vario taglio. Inoltre lo stesso risultava possedere un costoso iPhone “XS”, e la chiave di una Volkswagen con telecomando, negando di avere una vettura in quanto asseriva di essere appiedato. I carabinieri, però, azionando il telecomando constatavano che nella vicina via Orsi, si apriva una Golf poi risultata essere l’auto in uso all’uomo. All’interno della vettura venivano rinvenuti due calzini contenenti rispettivamente 9 e 2 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 25 grammi.

Alla luce di quanto rinvenuto il falso indigente veniva dichiarato in arresto in ordine al reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Al termine delle formalità di rito veniva ristretto a disposizione della Procura reggiana.