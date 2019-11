I carabinieri della stazione di Campogalliano, a conclusione degli accertamenti inerenti una rapina avvenuta nella mattina del 6 giugno scorso in danno di un signore al quale gli era stato strappato dal polso un orologio Rolex, hanno individuato e deferito alla procura della Repubblica per il reato di rapina una donna rumena, trentunenne, dimorante a a Milano, già nota alle forze dell’ordine per altri fatti analoghi.