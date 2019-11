A Modena per la prima volta un convegno nazionale sulla cannabis terapeutica

Per la prima volta a Modena, il 24 novembre, si tiene un Convegno nazionale sulla cannabis terapeutica, con lo scopo di mantenere un continuo aggiornamento sull’utilizzo razionale ed evidence-based di questo composto naturale, esplorandone anche i confini in ambito nutrizionale ed alimentare. L’appuntamento è, dalle ore 9.00, al Centro Servizi Didattici della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Unimore (via Del Pozzo, 71)

“Il Convegno prevede un notevole contributo culturale dell’Ateneo – commenta il responsabile scientifico prof. Beniamino Palmieri di Unimore – che ha sempre mantenuto viva l’attenzione sull’evoluzione dei composti nutraceutici rispetto alla filiera produttiva, alla qualità dei risultati e all’outcome sul paziente, il tutto non disgiunto da una dimensione etica nella prescrizione/utilizzo”.

Sono previste sei sessioni di lavoro in programma dove le tematiche affrontate spazieranno dall’utilizzo della cannabis in Medicina alle attività anti-tumorali dei cannabinoidi, dall’utilizzo della cannabis nelle malattie neurodegenerative agli aspetti normativi.

La partecipazione all’evento permette di acquisire 7 crediti ECM (Educazione continua in Medicina). Per maggiori informazioni contattare la segreteria scientifica: dott.ssa Maria Vadalà tel. 059/8303683.