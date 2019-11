Preoccupazione del Sindaco di Mirandola per la bocciatura della proroga delle esenzioni IMU sugli immobili resi inagibili dal sisma”

Esprime forte preoccupazione il sindaco di Mirandola Alberto Greco di fronte alla bocciatura – avvenuta ieri in Commissione Finanze alla Camera dei Deputati – da parte dell’attuale maggioranza di Governo, della proroga delle esenzioni del pagamento dell’IMU sugli immobili resi inagibili dal terremoto.

“Sinceramente la ritengo una scelta incomprensibile e controproducente – afferma il primo cittadino – quella di bocciare l’emendamento proposto dalla Lega. Un scelta destinata purtroppo a ritorcersi anche contro al territorio di Mirandola e a quelli dei comuni limitrofi. L’attuale maggioranza agendo in questo modo, mette in serie difficoltà sia i privati cittadini che tutte le amministrazioni comunali modenesi dei centri colpiti dal sisma del 2012. Quanti hanno subito danni anche ingenti ad immobili ed abitazioni per colpa del terremoto, si troveranno quindi a dover fare i conti con una decisione che li costringerà a mettere mano al portafoglio e pagare di tasca propria un’imposta su edifici che di fatto sono inutilizzati perché inagibili.”